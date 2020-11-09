В Москве похоронили Жванецкого

Уроженца Одессы, писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

9 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве похоронили уроженца Одессы, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за эпидемии COVID-19 церемония прощания была закрытой, на ней присутствовали, в частности, певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, актер Леонид Ярмольник, писатель Евгений Гришковец, музыкант Александр Розенбаум. Среди официальных лиц на похоронах была министр культуры РФ Ольга Любимова.

Могила Жванецкого расположена рядом с могилами режиссеров Галины Волчек и Марка Захарова.

О смерти Жванецкого сообщили 6 ноября. Ему было 86 лет. За месяц до этого представитель сатирика объявил, что тот завершает концертную деятельность, но будет продолжать писать книги.

Вариант похорон писателя в Одессе не рассматривался из-за закрытых в связи с пандемией границ.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов. Жванецкий – автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием жил в Москве.