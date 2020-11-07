"Жванецкий – только с виду про смешное. Он – про человека, честь и достоинство". Политики, журналисты и деятели культуры – в память об артисте

Своими воспоминаниями об умершем 6 ноября писателе-сатирике Михаиле Жванецком поделились актер Ефим Шифрин, российский писатель Виктор Шендерович, главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, российская журналистка Виктория Ивлева, экс-футболист Игорь Беланов, российский политик Григорий Явлинский.

6 ноября умер легендарный Михаил Жванецкий. Писатель-сатирик, уроженец Одессы, народный артист Украины, народный артист РФ. Многие известные люди – политики, журналисты, деятели культуры – поделились своими воспоминаниями о нем.

"К этому вороху уже не прибавится ни одной новой фотографии! Прощайте, Михаил Михайлович! Спасибо Вам за все!" – написал в Facebook российский актер и сатирик Ефим Шифрин.

"Жванецкий. Острое чувство сиротства сейчас и затопляющая благодарность. Сколько счастья нам было от его речи! Он был гений и исполнил свое предназначение великолепно. Мы состоим из его юмора, ума, нежности. Многие миллионы людей... Какое счастье, что он был", – отметил российский писатель и публицист Виктор Шендерович.

"Март 2019 года. Октябрьский дворец. Наша последняя встреча с Михаилом Жванецким. Как всегда, он вышел и ушел под овации. Киевляне встречали и провожали его стоя. Даже в 85 он не изменял своему образу жизни: каждый год несколько теплых месяцев проводил в родной Одессе, каждый год, гастролируя по Украине, кроме проверенной временем классики, читал свои свежие, только что написанные произведения! Он не терял формы до самого своего финала: ни формы, ни содержания. Он блестяще и моментально реагировал на любые замечания. Помню, в тот раз он вышел к нам после концерта из гримерки, и шел он тяжелее, чем обычно. Дима [Гордон] спросил: "Что, Михал Михалыч, немножко устали?" Он тут же нашелся: "Димочка, ну вот видишь, голова молодая, а ножки 34-го года выпуска! Заменить бы!" До президентских выборов оставалась неделя, и я набрала Владимира Зеленского по громкой связи. Михал Михалыч пожелал ему победы. Разговор этих профессионально-остроумных людей вызвал у нас с Димой хохот, это было очень смешно... Ушел Гений. Ушла Эпоха. Грусть. Пусть вам там будет хорошо, дорогой Михал Михалыч..." – написала главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о своем знакомстве со Жванецким: "Впервые я встретился с великим Жванецким в далеком 2005 году на дне рождения мэра Одессы [Эдуарда] Гурвица. Нас познакомили, и я сразу рассказал Михаилу Михайловичу кучу политических анекдотов о Ющенко, Путине, Тимошенко, Луценко... Маэстро вернулся к жене и сказал: "Дорогая, это министр внутренних дел Украины. Он рассказывает чудесные анекдоты про их президента и премьера. И еще – о том, о ком я даже здесь боюсь их слышать. Господи, я хочу жить в этой стране". Жена выгнула брови и спросила, сколько мне лет и где я служил в МВД до революции. Я ответил, что мне 41 и я ни дня не служил в МВД, знаю только пару милиционеров, которые стояли напротив моей палатки. Она вздохнула и печально сказала: "Миша, я тоже хотела бы жить в этой стране". Потом мы еще не раз виделись. Всегда смеялись над политикой. Видно было, что ММЖ отдыхает душой, живет и творит в своих смешных пушистых наушниках (от шума ночных клубов) именно здесь, в Одессе. Мудрым Гражданином которой он навсегда останется. Спасибо за все, Маэстро!"

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал Жванецкого "великим гражданином мира".

"Михаил Жванецкий был частью моего детства, так же, как и для сотен миллионов других людей. Когда я начал работать в Одессе, естественно, Жванецкий там был везде. В том числе он много раз бывал у меня дома. Обычно он приезжал ко мне, мы выпивали до поздней ночи, потом он садился за руль своего очень веселого кабриолета, достаточно выпивший, но в очень хорошей форме и вальяжно выезжал из резиденции Дома приемов Одесского облсовета, маша рукой нам и всем прохожим. Таким я его запомнил. Машущим рукой из кабриолета. Что я мог бы о нем сказать? Это был великий и очень свободный человек. И просто хороший человек. Ушел из жизни великий одессит и великий гражданин мира. В прошлом году у него был концерт в Одесской музкомедии, по какой-то причине я не смог на него прийти и теперь буду всю жизнь об этом жалеть. После концерта он должен был подняться ко мне на чай, но позвонил и сказал, что здоровье ему не позволяет. Здоровье больше не позволило ему вернуться в Одессу, частью истории которой он стал навечно", – добавил Саакашвили.

"Я жила при Жванецком всю жизнь. Как при Пушкине или Толстом. И дальше буду. И всем советую – продолжайте жить при Жванецком!" – заявила российская журналистка и активистка Виктория Ивлева.

Экс-игрок киевского "Динамо" Игорь Беланов: "Тяжелый год невосполнимых утрат... И снова трагическая новость... От нас ушел самый добродушный и самый ироничный одессит, человек, которому при жизни ставили памятники и называли улицы, – Михаил Жванецкий. Горд тем, что знал Маэстро лично, мог иногда от души посмеяться с ним, а иногда серьезно поговорить "за Одессу". Трудно поверить, что живой классик, легенда и выдающийся представитель эпохи так рано покинул нас... Мы будем вечно помнить Вас, цитировать Ваши бессмертные произведения, дарить Ваши книги и пересматривать выступления. Спасибо за "смех сквозь слезы", Михал Михалыч! Мы не плачем, мы продолжаем жить!"

"Михаил Жванецкий – только с виду про смешное. Он – про человека, про честь и достоинство. Его предложения остры, как бритва. И пользуется он своим умением высказать точную мысль, как настоящий философ и мыслитель. Слушая и читая Жванецкого, убеждаешься, что ум, доброта и свобода – взаимно обусловленные вещи. Добрая память о Михаиле Михайловиче и благодарность в народе останутся навсегда", – написал в своем Facebook лидер российской оппозиционной партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года, ему было 86 лет. За месяц до этого сатирик ушел со сцены и прекратил концертную деятельность в силу возраста, но продолжал писать.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он больше 50 лет выступал на эстраде с авторскими сатирическими произведениями. Жванецкий – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов, автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.