Жванецкий решил прекратить концертную деятельность

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий больше не будет давать публичные выступления в силу возраста, сообщил его представитель Олег Сташкевич.

Народный артист Украины и РФ, сатирик Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича.

По его словам, Жванецкий "ушел со сцены и закрыл передачу". Писательскую деятельность он продолжит.

В комментарии РБК Сташкевич пояснил, что 86-летний Жванецкий уже в том возрасте, когда может позволить себе перестать выступать. Артист считает, что выступать ему "уже не под силу".

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Жванецкий – автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием живет в Москве.