В память о Жванецком 7 ноября в Одессе объявили днем траура

Завтра в Одессе на зданиях приспустят флаги с траурными лентами в память об уроженце города Михаиле Жванецком, который умер 6 ноября в возрасте 86 лет.

В Одессе объявили траур в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который является уроженцем этого украинского города. Об этом говорится на сайте одесской мэрии.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал одесский городской голова Геннадий Труханов", – говорится в сообщении.

В память о выдающемся одессите на зданиях города будут приспущены флаги с траурными лентами.

"Одесский городской голова, Одесский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким Михаила Михайловича. Память о легендарном одессите навсегда останется в сердцах поклонников его уникального таланта", – отметили в пресс-службе мэрии.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года, ему было 86 лет. О причинах смерти публично не сообщалось. За месяц до этого сатирик ушел со сцены и прекратил концертную деятельность в силу возраста, но продолжал писать.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он больше 50 лет выступал на эстраде с авторскими сатирическими произведениями. Жванецкий – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов, автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.