Зеленский о Жванецком: Его сатира стала для многих мудростью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был поклонником писателя-сатирика Михаила Жванецкого, о смерти которого стало известно сегодня. Он высказал соболезнования всем, кто любил и знал Жванецкого.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Украины и РФ, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Об этом он написал в своем Twitter.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - написал он в своем Twitter в пятницу.

Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2020

О смерти сатирика сообщили 6 ноября. Ему было 86 лет. За месяц до этого представитель Жванецкого объявил, что тот завершает концертную деятельность, но будет продолжать писать книги.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов. Жванецкий – автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.