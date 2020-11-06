"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому

Российская певица Алла Пугачева назвала смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого невосполнимой утратой.

Пугачева о Жванецком: Ты всегда в моем сердце Фото: maxgalkinru / Instagram

Российская певица Алла Пугачева 6 ноября опубликовала в сети посмертное обращение к народному артисту Украины и народному артисту РФ, писателю-сатирику Михаилу Жванецкому.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце. Гений умер", – написала она.

О смерти Жванецкого стало известно 6 ноября. За месяц до этого писатель объявил, что завершает концертную деятельность, но будет продолжать писать книги.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов. Жванецкий – автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.