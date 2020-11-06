Умер Михаил Жванецкий

Народный артист Украины и народный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, сообщил изданию "Открытые медиа" 6 ноября его представитель Олег Сташкевич.

Эту информацию подтвердили "Дождю" близкие друзья сатирика. Причину смерти, как и других деталей, не сообщают.

В начале октября Сташкевич сообщил, что Жванецкий прекращает концертную деятельность, но продолжит писать книги.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов. Жванецкий – автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.