Жванецкий – это часть меня. И теперь он умер. Но я-то еще жив! И в этом смысле жив и он. Хоть и умер

Бывший вице-премьер РФ.
Я с ним родился и всю жизнь прожил. Это больше, чем Брежнев, Горбачев, Ельцин.
Мы говорим на его языке, его метафорами, его образами, его героями.
Он – это часть меня. И теперь он умер. Но я-то еще жив! И в этом смысле жив и он...
Хоть и умер...
Последний его афоризм, который я узнал, тронул меня до глубины души: "Говорят, что добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил, тот и добрый...".
В этом весь Жванецкий: при простоте и даже насмешливости – библейская глубина, мудрость и любовь к людям.
Покойся с миром. Ты оставил после себя больше многих. Мало кто оставил больше. Ты дал нам язык, на котором мы говорим.
Источник: Альфред Кох / Facebook