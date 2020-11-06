Жванецкий – это часть меня. И теперь он умер. Но я-то еще жив! И в этом смысле жив и он. Хоть и умер

Жванецкий умер.

Я с ним родился и всю жизнь прожил. Это больше, чем Брежнев, Горбачев, Ельцин.

Мы говорим на его языке, его метафорами, его образами, его героями.

Он – это часть меня. И теперь он умер. Но я-то еще жив! И в этом смысле жив и он...

Хоть и умер...

Последний его афоризм, который я узнал, тронул меня до глубины души: "Говорят, что добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил, тот и добрый...".

В этом весь Жванецкий: при простоте и даже насмешливости – библейская глубина, мудрость и любовь к людям.

Покойся с миром. Ты оставил после себя больше многих. Мало кто оставил больше. Ты дал нам язык, на котором мы говорим.

Источник: Альфред Кох / Facebook