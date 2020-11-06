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Жванецкий: Были ли ситуации, когда не ел досыта, элементарно не хватало продуктов? Это длилось полжизни

В 2006 году в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону писатель-сатирик Михаил Жванецкий, ушедший сегодня из жизни, признавался, что досыта стал наедаться только после окончания института, когда стал грузчиком в морском порту Одессы.

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Михаил Жванецкий: Продуктов не хватало с моего рождения до окончания института
Михаил Жванецкий: Продуктов не хватало с моего рождения до окончания института
Фото: Gordonua.com

Писатель-сатирик, народный артист Украины и России, одессит Михаил Жванецкий в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону признавался, что хорошо знает, как это – не наедаться досыта из-за нехватки продуктов.

"Дима, это длилось полжизни", – сказал Жванецкий в интервью в авторской программе "В гостях у Дмитрия Гордона", записанном в 2006 году.

Сатирик вспоминал, что во время работы грузчиком в морском порту Одессы в 1950–1960-х самым желанным блюдом для него были оладьи со сметаной.

"Продуктов не хватало с моего рождения до окончания института. В порту я работал восемь лет – из них три-четыре года оладьи со сметаной в портовой столовой второго участка были для меня самым желанным лакомством. Потом, когда пошли апельсины, когда какие-то разгружали орешки, мы их воровали и ели. Жрали до поноса дикого, просто до разрыва, и все это – на фоне голода", – рассказывал Жванецкий.

Он добавил, что перестал голодать только с середины 1960-х, когда по приглашению Аркадия Райкина переехал в тогдашний Ленинград (ныне Санкт-Петербург) и стал заведующим литературной частью Ленинградского театра миниатюр.

"Я перестал голодать, начал уже питаться нормально, когда поступил в Высшую ордена Боевого Красного Знамени и ордена "Знак Почета" военно-политическую академию бронетанковых провинциалов при театре миниатюр, когда начал работать заведующим литературной частью. Когда же пошел первый гонорар за спектакль "Светофор", я стал не просто человеком, а богатым человеком. Много ли тогда получал? 1200 рублей в месяц. Авторских! И это после того, как в порту работал за 84–85 рэ" , – уточнял Жванецкий.

Жванецкий: Нет, не зря все, от первой до последней строчки, я создаю здесь, в Украине. Полный текст интервью

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года, ему было 86 лет. О причинах смерти публично не сообщалось. За месяц до этого сатирик ушел со сцены и прекратил концертную деятельность в силу возраста, но продолжал писать. 

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он больше 50 лет выступал на эстраде с авторскими сатирическими произведениями. Жванецкий – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов, автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.

Теги: смерть, Михаил Жванецкий, сатирик
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