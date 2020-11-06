Жванецкий: Лет в 40 принял впервые ванную, а своя у меня появилась только в 60 – как и свой дом

Жванецкий: Этим летом я очень хорошо работал, много написал, и по-моему, это кайф – то, что я сделал: столько хохота вокруг прозвучало Фото: Наколай Лазаренко / Gordonua.com

Умерший сегодня писатель-сатирик, народный артист Украины и РФ Михаил Жванецкий признавался в 2006 году в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что больше всего ценит свободу и отсутствие суеты.

По словам сатирика, и того, и другого ему удавалось достичь в родной Одессе, куда он приезжал каждый год на все лето и где писал свои произведения.

"Хочу, чтобы, черт возьми, как можно меньше суеты меня отвлекало. Этим летом я очень хорошо работал, много написал, и по-моему, это кайф – то, что я сделал: столько хохота вокруг прозвучало. Мне уже не нужно встречаться с людьми, не нужно изучать характеры – я этим всю жизнь занимался. Лет в 40 принял впервые ванную, а своя у меня появилась только в 60 – как и свой дом. Поэтому, если повезет, я еще пару таких сезонов рассчитываю сидеть и смотреть на море. Лист бумаги, ручка, какую-то мысль поймаешь и начинаешь писать. Мне даже все равно какую – сам способ мышления такой, что это становится интересным", – резюмировал Жванецкий.

Жванецкий: Нет, не зря все, от первой до последней строчки, я создаю здесь, в Украине. Полный текст интервью

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года, ему было 86 лет. О причинах смерти публично не сообщалось. За месяц до этого сатирик ушел со сцены и прекратил концертную деятельность в силу возраста, но продолжал писать.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он больше 50 лет выступал на эстраде с авторскими сатирическими произведениями. Жванецкий – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов, автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.