В Одессе будет второй тур выборов мэра

Во второй тур выборов мэра Одессы вышли действующий городской глава Геннадий Труханов и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик.

В Одессе пройдет второй тур выборов мэра. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии.

Во второй тур проходят действующий мэр города Геннадий Труханов (34,54% голосов) и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик (19,06%).

По информации ЦИК, торой тур выборов мэра Одессы пройдет 15 ноября, соответствующее решение приняла местная территориальная избирательная комиссия,

Всего в выборах участвовало 23 кандидата.