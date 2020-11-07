Умер Жванецкий, Кличко стал мэром в первом туре, ЕС ввел санкции против Лукашенко. Главное за день

Умер Жванецкий

В Москве в возрасте 86 лет умер народный артист Украины и народный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Власти Одессы, где родился артист, объявили в память о нем траур.



Кличко стал мэром Киева в первом туре

Сегодня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра города – победу в первом туре одержал действующий городской голова Виталий Кличко.

В Киевсовет прошли семь партий, среди которых лидирует партия "Европейская солидарность", пропрезидентская "Слуга народа" – на пятом месте.

ЕС ввел санкции против Лукашенко

Европейский союз из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции в Беларуси расширил санкции против нее и внес в перечень лиц, против которых введены ограничения, Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, главу КГБ Ивана Тертеля, председателя Следкома Ивана Носкевича, главу администрации президента Игоря Сергеенко и еще 10 белорусских топ-чиновников.

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента

В ходе голосования на выборах президента США сокращается разрыв между двумя основными соперниками.

В спорной Пенсильвании, где ранее лидировал действующий президент Дональд Трамп, лидерство перехватил его соперник, демократ Джо Байден. В Джорджии решили пересчитать голоса из-за минимального разрыва между кандидатами.

После того, как Трамп выступил с заявлением о подсчете "незаконных голосов" и "фальсификации" выборов демократами, как минимум пять американских телеканалов прервали трансляцию.

"Киборг" Шараскин стал нардепом

43-летний украинский актер, режиссер, заместитель командира "Украинской добровольческой армии", один из "киборгов" донецкого аэропорта (позывной Богема) Андрей Шараскин на заседании 6 ноября принял присягу народного депутата.

"Зеленых" и "желтых" карантинных зон в Украине больше нет

6 ноября госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование. Все населенные пункты страны с 9 ноября попадают в "красную" или "оранжевую" зоны, "желтых" и "зеленых" зон не осталось.

ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд суточного прироста инфицированных CОVID-19

В мире установлен новый рекорд по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения на 6 ноября. За сутки COVID-19 выявили у 581 679 человек, умерло от коронавируса 8899 человек.