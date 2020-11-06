Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре

Сегодня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра города – победу одержал действующий городской голова Виталий Кличко.

За действующего городского голову Киева Виталия Кличко на прошедших выборах столичного мэра проголосовал 365 161 избиратель, или 50,52%. Об этом сегодня на брифинге рассказали представители Киевской городской территориальной избирательной комиссии, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Таким образом, Кличко победил в первом туре.

Количество избирателей, которые были включены в списки на избирательных участках, составило 2 105 892 человека. В выборах приняли участие 722 805 избирателей, при этом 7268 бюллетеней были признаны недействительными.

Второе место на выборах занял бывший председатель Киевской городской государственной администрации, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, за которого отдали голоса 68 757 киевлян.

В пятерку лидеров вошли:

Сергей Притула ("Голос") – 56 900 голосов;

Алексей Кучеренко ("Батьківщина") – 45 823 голоса;

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 39 321 голос.

Всего в выборах участвовало 20 кандидатов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%).

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года.