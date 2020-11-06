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Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре

Сегодня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра города – победу одержал действующий городской голова Виталий Кличко.

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За Кличко проголосовали 50,52% избирателей
За Кличко проголосовали 50,52% избирателей
Фото: Віталій Кличко / Facebook

За действующего городского голову Киева Виталия Кличко на прошедших выборах столичного мэра проголосовал 365 161 избиратель, или 50,52%. Об этом сегодня на брифинге рассказали представители Киевской городской территориальной избирательной комиссии, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Таким образом, Кличко победил в первом туре. 

Количество избирателей, которые были включены в списки на избирательных участках, составило 2 105 892 человека. В выборах приняли участие 722 805 избирателей, при этом 7268 бюллетеней были признаны недействительными. 

Второе место на выборах занял бывший председатель Киевской городской государственной администрации, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, за которого отдали голоса 68 757 киевлян. 

В пятерку лидеров вошли:

  • Сергей Притула ("Голос") – 56 900 голосов;
  • Алексей Кучеренко ("Батьківщина") – 45 823 голоса;
  • Ирина Верещук ("Слуга народа") – 39 321 голос.

Всего в выборах участвовало 20 кандидатов

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%).

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. 

Теги: Виталий Кличко, выборы, Александр Попов, Алексей Кучеренко, Ирина Верещук, местные выборы, Сергей Притула
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