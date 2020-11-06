"Самая нечестная речь из всех". Выступление Трампа прервали несколько телеканалов, когда он заявил о своей победе на выборах

Ведущие телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали выступление президента США Дональда Трампа, снова баллотирующегося на этот пост, когда он начал говорить, что "легко выигрывает" выборы, если считать "легальные голоса".

Как минимум пять американских телеканалов прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа, когда он говорил о подсчете "незаконных голосов" и "фальсификации" выборов демократами, пишет The Verge.

Действующий глава Белого дома, который снова баллотируется на этот пост от Демократической партии, начал свою речь со слов, что он "легко выигрывает" выборы, если считать "легальные голоса". В этот момент ведущие телеканалов MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали его.

"Нет никаких незаконных голосов, о которых мы знаем, нет ни одной победы Трампа, о которой мы знаем", – сказал Брайян Уильямс в эфире MSNBC, прерывая речь Трампа, запись этого отрывка программы обнародовал в Twitter журналист CNN Оливер Дарси.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

CBS вместо речи Трампа включил ведущих в своей студии, которые провели факт-чек слов президента и подчеркнули, что подтверждения его слов нет.

FACT CHECK: Pres. Trump claimed that if the "legal" votes are counted in Georgia he wins, but that if "illegal" votes are counted Joe Biden wins.



There is no indication of any substantive number of illegal votes, @nancycordes reports. pic.twitter.com/iro25eikMh — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 6, 2020

Журналист CNBC Шепард Смит остановил трансляцию выступления Трампа словами: "Мы прерываем это, потому что то, что президент говорит, – в большей части абсолютная ложь".

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.

Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 6, 2020

Трамп выложил отрывок из этого выступления в Twitter, но соцсеть пометила его как "спорный контент, который может вводить в заблуждение".

CNN и Fox News выступление Трампа не прерывали, но факт-чекер CNN Дэниел Дейл в Twitter написал, что речь президента была "самой нечестной из всех, которые он когда-либо произносил".

I've read or watched all of Trump's speeches since 2016. This is the most dishonest speech he has ever given. — Daniel Dale (@ddale8) November 5, 2020

The Verge отмечает, что говоря о "незаконных голосах", Трамп, вероятно, имел в виду голосование по почте, результаты которого до сих пор не установлены.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают кандидата от Республиканской партии Трампа и экс-вице-президента США демократа Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

По данным CNN и Fox News, Трамп уже победил во Флориде. Аналитики Fox News считают, что Байден одержал победу в Висконсине, Аризоне и Мичигане (CNN еще не приводит окончательные данные по этим штатам). В Северной Каролине, по данным этих каналов, лидирует Трамп (подсчет голосов еще продолжается). В Пенсильвании – Байден.

Предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. В Пенсильвании суд частично удовлетворил иск, но на подсчет голосов это не повлияло.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков (в основном они отдают свои голоса так, как проголосовало большинство избирателей в их штате). Всего в коллегии выборщиков 538 человек. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, а Трамп – 213. Fox News и Bloomberg приводят другие данные: 264 голоса у Байдена и 214 у Трампа.

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