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Суды в Джорджии и Мичигане отказали штабу Трампа в удовлетворении исков о приостановке подсчета голосов

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов на выборах президента, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Суды в первых двух штатах отказали в удовлетворении исков, в Пенсильвании суд удовлетворил иск частично, подсчет голосов продолжился во всех трех штатах.

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Трамп пока отстает от главного конкурента на выборах президента
Трамп пока отстает от главного конкурента на выборах президента
Фото: ЕРА

Суд в Мичигане 5 ноября отклонил иск избирательного штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов в этом штате, сообщает телестанция Fox 2 Detroit.

Адвокаты Трампа, снова баллотирующегося на пост президента от Республиканской партии, утверждали, что наблюдателя от штаба главы Белого дома "удалили из комнаты", где велся подсчет голосов.

Предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Associated Press считает, что таким образом формируется правовая стратегия, о которой Трамп "сигнализировал ранее": он будет оспаривать законность процесса голосования в тех штатах, где результат может означать его поражение.

Отказал в удовлетворении иска штаба Трампа 5 ноября и суд в Джорджии, отмечает MPR News. В Пенсильвании суд частично удовлетворил иск – наблюдателя допустили к процессу и подсчет продолжился, сообщила радиостанция.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают кандидата от Республиканской партии Трампа и экс-вице-президента США демократа Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

По данным CNN и Fox News, Трамп уже победил во Флориде. Аналитики Fox News считают, что Байден одержал победу в Висконсине, Аризоне и Мичигане (CNN еще не приводит окончательные данные по этим штатам). В Пенсильвании и Северной Каролине, по данным этих каналов, лидирует Трамп (подсчет голосов еще продолжается).

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков (в основном они отдают свои голоса так, как проголосовало большинство избирателей в их штате). Всего в коллегии выборщиков 538 человек. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, а Трамп – 213. Fox News приводит другие данные: 264 голоса у Байдена и 214 у Трампа.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: США, Дональд Трамп, Мичиган, Джорджия, Пенсильвания, суд, выборы президента США 2020
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