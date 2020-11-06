Facebook удалил группу сторонников Трампа за призывы к насилию

Группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа "Stop the Steal" размещала в социальной сети Facebook заявления о мошенничестве на выборах и призывы к организации протестов.

Социальная сеть Facebook 5 ноября заблокировала группу "Stop the Steal" ("Остановить воровство"), в которой сторонники действующего президента США Дональда Трампа призывали к насилию и публиковали заявления о фальсификации выборов командой бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом пишет агентство АР 6 ноября.

На момент, когда группу заблокировали, в ней было больше 350 тысяч участников. Члены и организаторы этой группы старались обойти модераторов Facebook, которые могли бы пожаловаться на них, уточняет агентство.

Группу "Stop the Steal" организовали для "делегитимизации выборного процесса, в ней наблюдались тревожные призывы к насилию", цитирует АР заявление Facebook.

В группе размещались необоснованные заявления о мошенничестве на выборах и призывы к организации протестов. Центр противодействия цифровой ненависти (международная некоммерческая неправительственная организация, базирующаяся в Лондоне) опубликовал в Twitter 5 ноября скриншот поста одного из пользователей группы. В нем написано следующее: "Ни одна из сторон не собирается уступать. Время чистить оружие, время выходить на улицу. Мы должны применить насилие, если это необходимо".

The Stop the Steal Facebook group contains multiple calls for violence at vote counts.



One recent post reads "Time to clean the guns, time to hit the streets."



Another says "It's time. We must resort to violence if we have to." pic.twitter.com/kaE2WYAmTk — Center for Countering Digital Hate (@CCDHate) November 5, 2020

Facebook запретил хэштег #stopthesteal. Согласно анализу компании Zignal Labs, его использовали почти 120 тыс. раз на веб-сайтах и в социальных сетях во вторник, 3 ноября, сообщило АР.

Правила Facebook запрещают пропаганду насилия, связанного с выборами, регистрацией избирателей и результатами голосования.

Facebook и Twitter 3 ноября заблокировали учетные записи, которые распространяли дезинформацию о выборах в США.

У одной из заблокированных страниц, SVNewsAlerts, было 78 тыс. подписчиков в Twitter. В аккаунте часто предупреждали о беспорядках из-за выборов и освещали проблемы с безопасностью и надежностью голосования. Также Twitter заблокировал аккаунты FJNewsReporter, Crisis_Intel и Faytuks.

Facebook заблокировал страницы SV News и FJ News, сославшись на "недостоверное поведение".

3 ноября в США состоялось основное голосование на выборах президента. Перед выборами американская разведка сообщила, что Россия пытается на них повлиять. Глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) при министерстве внутренней безопасности США Кристофер Кребс 4 ноября сообщил, что во время выборов президента США свидетельств иностранного вмешательства не обнаружили.

На должность президента США претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане и, по данным Fox News, в Аризоне, однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

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