Байден побеждает еще в одном спорном штате – СМИ

В случае, если на выборах президента США подтвердится победа демократа Джо Байдена в штате Мичиган, он получит 16 голосов коллегии выборщиков, сообщает телеканал CNN.

Байден уже победил в Висконсине и Аризоне, которые тоже называют наиболее спорными на этих выборах штатами Фото: ЕРА

По предварительным данным, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден побеждает еще в одном из ключевых для выборов штате Мичиган. Об этом сообщает телеканал CNN.

В случае победы Байден получит 16 голосов коллегии выборщиков, что серьезно приблизит его к необходимым 270 голосам.

По данным Bloomberg, за демократа проголосовали 49,9% избирателей штата, за действующего президента Дональда Трампа – 48,6%.

Байден уже победил в Висконсине и Аризоне, которые тоже называют наиболее спорными на этих выборах штатами.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах, но, как отметили СМИ, это заявление преждевременно. Предварительные подсчеты показывали лидерство Байдена.