"Нас выбрали миллионы". Трамп объявил о победе на выборах в США и готов судиться за результаты

Президент США Дональд Трамп заявил о своей победе в Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Он раскритиковал процесс подсчета голосов на выборах и готов обратиться в Верховный суд США.

Трамп: "Мы выиграли везде, мы выиграли все" Фото: EPA

Действующий глава Белого дома США, кандидат на пост президента от Демократической партии Дональд Трамп заявил о своей полной победе на выборах в США с большим отрывом. Об этом американский лидер заявил на пресс конференции в Белом доме, которую транслировал его предвыборный штаб в Twitter 4 ноября.

"Мы выиграли везде, мы выиграли все. Сегодняшние результаты просто феноменальные. Все должны выходить и праздновать. Мы выиграли в тех штатах, где даже не ожидали победы", – заявил Трамп и поблагодарил американцев за поддержку.

Трамп раскритиковал процесс подсчета голосов. Он сказал, что попытки подсчитать все бюллетени равносильны лишению избирательных прав его сторонников.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

"За нас проголосовали миллионы. Весьма печально, что группа людей пытается лишить права голоса наших сторонников", – подчеркнул американский лидер.

Действующий глава государства заявил о своей победе в Джорджии и Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Трамп добавил, что готов бороться с огромными случаями мошенничества на выборах. Он готов обратиться в Верховный суд США для определения окончательных результатов.

"Это позор для нашей страны...Крупное мошенничество имело место. Мы хотим, чтобы закон работал должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список", – сказал он, выступая в Белом доме.

Главный соперник Трампа на выборах, демократ и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что победа на выборах будет за ним, а подсчет голосов может затянуться. Поэтому ни ему, ни Трампу не стоит пока объявлять себя победителем, считает Байден.