ГОРДОН
 
 
МИР

"Нас выбрали миллионы". Трамп объявил о победе на выборах в США и готов судиться за результаты

Президент США Дональд Трамп заявил о своей победе в Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Он раскритиковал процесс подсчета голосов на выборах и готов обратиться в Верховный суд США.

Трамп: "Мы выиграли везде, мы выиграли все"
Трамп: "Мы выиграли везде, мы выиграли все"
Фото: EPA

Действующий глава Белого дома США, кандидат на пост президента от Демократической партии Дональд Трамп заявил о своей полной победе на выборах в США с большим отрывом. Об этом американский лидер заявил на пресс конференции в Белом доме, которую транслировал его предвыборный штаб в Twitter 4 ноября. 

"Мы выиграли везде, мы выиграли все. Сегодняшние результаты просто феноменальные. Все должны выходить и праздновать. Мы выиграли в тех штатах, где даже не ожидали победы", – заявил Трамп и поблагодарил американцев за поддержку.

Трамп раскритиковал процесс подсчета голосов. Он сказал, что попытки подсчитать все бюллетени равносильны лишению избирательных прав его сторонников.

"За нас проголосовали миллионы. Весьма печально, что группа людей пытается лишить права голоса наших сторонников", – подчеркнул американский лидер.

Действующий глава государства заявил о своей победе в Джорджии и Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Трамп добавил, что готов бороться с огромными случаями мошенничества на выборах. Он готов обратиться в Верховный суд США для определения окончательных результатов.

"Это позор для нашей страны...Крупное мошенничество имело место. Мы хотим, чтобы закон работал должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список", – сказал он, выступая в Белом доме.

Главный соперник Трампа на выборах, демократ и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что победа на выборах будет за ним, а подсчет голосов может затянуться. Поэтому ни ему, ни Трампу не стоит пока  объявлять себя победителем, считает Байден.

По информации американского издания Politico, Байден опережал Трампа по общему количеству голосов избирателей: за ним было 238 голосов против 213 у Трампа.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.  

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: США, Висконсин, Дональд Трамп, Джорджия, Пенсильвания, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мика Ньютон рассказала , чем занимается ее муж-американец
Мика Ньютон рассказала , чем занимается ее муж-американец
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Лучшее место на земле". Подольская после вторых родов снялась среди детских игрушек
"Лучшее место на земле". Подольская после вторых родов снялась среди детских игрушек
"Я ей всегда буду благодарна". Мила Нитич рассказала об отношениях с Пугачевой
"Я ей всегда буду благодарна". Мила Нитич рассказала об отношениях с Пугачевой
51-летняя Лопес надела свадебное платье
51-летняя Лопес надела свадебное платье
"Еще тот шутник". Потап рассказал, как они с Настей "побывали" в Японии
"Еще тот шутник". Потап рассказал, как они с Настей "побывали" в Японии
Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя
Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS