"Нас выбрали миллионы". Трамп объявил о победе на выборах в США и готов судиться за результаты

Действующий глава Белого дома США, кандидат на пост президента от Демократической партии Дональд Трамп заявил о своей полной победе на выборах в США с большим отрывом. Об этом американский лидер заявил на пресс конференции в Белом доме, которую транслировал его предвыборный штаб в Twitter 4 ноября.
"Мы выиграли везде, мы выиграли все. Сегодняшние результаты просто феноменальные. Все должны выходить и праздновать. Мы выиграли в тех штатах, где даже не ожидали победы", – заявил Трамп и поблагодарил американцев за поддержку.
Трамп раскритиковал процесс подсчета голосов. Он сказал, что попытки подсчитать все бюллетени равносильны лишению избирательных прав его сторонников.
LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020
"За нас проголосовали миллионы. Весьма печально, что группа людей пытается лишить права голоса наших сторонников", – подчеркнул американский лидер.
Действующий глава государства заявил о своей победе в Джорджии и Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.
Трамп добавил, что готов бороться с огромными случаями мошенничества на выборах. Он готов обратиться в Верховный суд США для определения окончательных результатов.
"Это позор для нашей страны...Крупное мошенничество имело место. Мы хотим, чтобы закон работал должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список", – сказал он, выступая в Белом доме.
Главный соперник Трампа на выборах, демократ и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что победа на выборах будет за ним, а подсчет голосов может затянуться. Поэтому ни ему, ни Трампу не стоит пока объявлять себя победителем, считает Байден.
По информации американского издания Politico, Байден опережал Трампа по общему количеству голосов избирателей: за ним было 238 голосов против 213 у Трампа.
3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.
В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.