Трамп заявил о попытке сфальсифицировать выборы, Twitter счел его твит спорным

Президент США Дональд Трамп, который претендует на следующий срок, заявил в Twitter, что не позволит "украсть" выборы.

На президентских выборах в США пытаются сфальсифицировать его результаты. Об этом 4 ноября заявил в Twitter кандидат от Республиканской партии, действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

"У нас больше, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. Голосовать нельзя после закрытия избирательных участков!" – написал он.

После публикации сообщения Twitter ограничил к нему доступ.

"Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение", – объясняет соцсеть.

Скриншот: Donald J. Trump / Twitter

По данным CNN и Reuters, представитель Демократической партии Джо Байден опережал своего конкурента Трампа с соотношением 192 голоса выборщиков против 114.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

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