Выборы в США. Байден резко увеличил отрыв от Трампа

Согласно промежуточным данным, на выборах президента США нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа поддерживают 114 выборщиков, а его главного соперника, экс-вице-президента Джо Байдена – 192.

На проходящих в США президентских выборах кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден увеличил отрыв от главного конкурента, нынешнего главы Белого дома, республиканца Дональда Трампа, до 78 голосов.

Об этом свидетельствуют данные CNN и Reuters на 6.45 по киевскому времени.

Трампу отдали голоса 114 выборщиков, Байдену – 192.

Чтобы выиграть президентские выборы, одному из кандидатов необходимо получить поддержку 270 выборщиков.

Скриншот: cnn.com

Часом ранее соотношение было 118 против 99.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

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