Белый дом к выборам президента обнесли забором

Правоохранители в США готовятся к беспорядкам после выборов президента вне зависимости от их исхода.

Такое ограждение устанавливают у Белого дома не в первый раз Фото: ЕРА

Вокруг Белого дома в Вашингтоне накануне выборов возвели временный забор высотой около 2,5 м на случай возможных массовых беспорядков после выборов президента США. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, полиция Вашингтона ждет волнений вне зависимости от результатов выборов.

Журналист русской службы "Голоса Америки" Михаил Комадовский в своем Twitter написал, что такое заграждение устанавливали вокруг официальной резиденции президента США в разгар протестов против расизма.

Вокруг территории Белого дома и прилегающего к нему парка снова возвели забор. Такое заграждение появилось и во время протестов Black Lives Matter. #Election2020 #ElectionDay #WhiteHouse pic.twitter.com/1atYyZmPyN — Misha Komadovsky (@komadovsky) November 3, 2020

Сегодня в США проходят выборы президента. Основную борьбу за пост главы государства ведут действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джо Байден. Любой из них в случае победы на выборах станет старейшим американским президентом.

По данным телеканала CBS News, среди тех опрошенных американцев, которые уже проголосовали досрочно на выборах, лидирует Байден. Среди тех респондентов, кто планирует голосовать в день выборов, лидирует Трамп.

По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.