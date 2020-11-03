За пост президента США ведут борьбу действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джо Байден. Любой из них в случае победы на выборах станет старейшим американским президентом.

Досрочно на выборах уже проголосовали более 97 млн человек Фото: ЕРА

Сегодня в США проходят выборы президента. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джо Байден.

Русская служба "Голоса Америки" пишет, что в условиях пандемии коронавируса досрочно на выборах уже проголосовали более 97 млн человек – это больше двух третей общего числа избирателей на выборах 2016 года (около 139 млн).

По некоторым оценкам, в этом году в выборах примет участие рекордное число избирателей – более 150 млн.

Кроме того, сегодня американцы решат, кто станет вице-президентом страны, а также выберут 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.

Обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов более 70 лет – Байдену 77, Трампу 74. В любом случае победитель этих выборов станет старейшим американским лидером, отмечает "Голос Америки".

По данным телеканала CBS News, среди тех опрошенных американцев, которые уже проголосовали досрочно на выборах, лидирует Байден. Среди тех респондентов, кто планирует голосовать в день выборов, лидирует Трамп.

По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.