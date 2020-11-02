На президентских выборах в США досрочно проголосовало более 95 млн американцев

На избирательных участках на президентских выборах в США досрочно проголосовало более 34,5 млн человек, а почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте.

Основной день голосования на президентских выборах в США – 3 ноября Фото: EPA

В США на президентских выборах досрочно проголосовало более 95 млн избирателей. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Флориды United States Elections Project.

Это 69,9% голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

На избирательных участках проголосовало более 34,5 млн избирателей, а почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте.

В штатах, где есть регистрация избирателей по партиям, 45,4% проголосовавших – сторонники Демократической партии, 30,4% – Республиканской, 23,6% не считают себя сторонником какой-либо партии.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование на выборах президента. Основной день выборов назначен на 3 ноября. Главными конкурентами считают нынешнего президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.