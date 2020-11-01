"Возможно, на годы". Трамп заявил, что Байден хочет закрыть США на карантин

Президент США Дональд Трамп считает, что его соперник на президентских выборах, кандидат от Демократической партии Джо Байден готов объявить длительный локдаун в стране.

Трамп: Это сумасшествие! Локдауна не будет Фото: EPA

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден хочет объявить в стране локдаун, который, возможно, продлится годы. Об этом президент США Дональд Трамп 1 ноября написал в Facebook.

"Это сумасшествие! Локдауна не будет. Великое американское возрождение началось", – написал президент.

В связи с пандемией в США с конца сентября началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлилось до 30 октября. Основной день выборов назначен на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и Байдена. По данным британской консалтинговой компании Opinium Research от 13 октября, за Байдена готовы отдать голоса 57% избирателей, за Трампа – 40%.

Американского президента критикуют за недостаточно серьезное отношение в коронавирусу. 6 октября Трамп выступил против введения общенационального карантина в связи с пандемией CОVID-19. Он высказал мнение, что люди научились жить с гриппом, а сейчас учатся жить с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 ноября, общее число инфицированных достигло более 9,1 млн, почти 231 тыс. скончались, а более 3,61 млн выздоровели.