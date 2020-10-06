Трамп выступил против введения общенационального карантина в США

Американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что человечество научится жить с коронавирусом так же, как уже живет с сезонным гриппом.

Сегодня Трамп вернулся из больницы, где лечился от COVID-19 Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп выступил против введения общенационального карантина. Об этом он написал сегодня в своем Twitter.

"Приближается сезон гриппа! Каждый год множество людей, иногда более 100 тыс., несмотря на наличие вакцины, умирают от гриппа. И мы собираемся закрывать нашу страну?" – отметил Трамп.

Президент высказал мнение, что люди научились жить с гриппом, а сейчас учатся жить с COVID-19.

"Он гораздо менее летальный для большинства населения", – добавил Трамп.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 октября вирусом заразилось 35,5 млн во всем мире. Умерло 1,04 млн человек, вылечилось 24,8 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. США являются лидером по распространению болезни. Там уже заболело 7,5 млн, умерло 210 тыс. человек.

Американского президента критикуют за недостаточно серьезное отношение в коронавирусу.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

5 октября Трамп анонсировал свое прибытие в Белый дом и заявил, что чувствует себя "действительно хорошо". "Не бойтесь COVID-19. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью. При администрации мы разработали действительно отличные лекарства. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", – заявил он.

6 октября Трамп вернулся в Белый дом.