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Леонид Гозман
Леонид Гозман

Российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил".


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Рассуждения Байдена о приверженности ценностям непонятны российским начальникам и вызывают у них отвращение. Им ближе жлоб Трамп

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Почему они боятся Байдена и любят Трампа?

Это совсем неочевидно. Трамп не оправдал их, российских начальников, надежд. Он был, может, и плохим президентом, но вовсе не пророссийским, как они по глупости надеялись. Санкции он не отменил, отношения с Европой осложнил, но НАТО не развалил. Да еще и дал американской системе продемонстрировать в борьбе с собой свою прочность.

Думаю, даже самые мудрые наши аналитики не надеются больше, что Трамп, избравшись на второй срок, бросится в объятия Путина. Но наша пропаганда продолжает объяснять гражданам, как ужасен Байден и насколько лучше него Трамп. Не перестроились? 

Думаю, не в этом дело. Любовь нашего начальства к Трампу имеет глубокие и очень серьезные основания.

Во-первых, он близок им стилистически. Его подчеркнутая неполиткорректность – жлобство, иными словами, его квартира вся в золоте, как квартиры наши воров в законе и многих чиновников, его сомнительный бизнес и неуплата налогов – все это для них маркер. Он – свой, он с ними одной крови. Они могут разругаться, но они свои.

Во-вторых, они видят, что уровень хаоса в США при нем – может, и не из-за него! – повысился. А они хотят хаоса в Америке и во всем западном мире. Неизвестно, что будет при Байдене, не исключено, что энтропия возрастет еще больше. Но вдруг справится? Вот они и хотели бы, чтобы остался тот, с чьим именем они связывают надежды на крах Штатов.

И, наконец, им тревожно слышать из уст Байдена рассуждения о приверженности ценностям и обо всем прочем, что никогда им не было понятно и всегда вызывало отвращение. Они, конечно, надеются, что он, как и всякий, по их мнению, политик, просто врет. А ну, правда? Конечно, с Трампом спокойнее.

Интересно, если Трамп вопреки прогнозам все-таки победит, они опять будут радоваться публично или сделают вид, что принимают, мол, любой выбор американского народа?

Источник: Leonid Gozman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, США, выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, Леонид Гозман, выборы президента США 2020
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