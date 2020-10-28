Кулеба уверен, что стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте

Украина держится в стороне от избирательной кампании в США, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Мы были, есть и будем в стороне от избирательной кампании в США Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что стратегическое партнерство между Киевом и Вашингтоном будет развиваться независимо от того, кто станет президентом США. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 28 октября.

Кулеба подчеркнул, что Украина держится в стороне от избирательной кампании в США.

"Мы были, есть и будем в стороне от этой кампании. Мы считаем, что американская демократия достаточно зрелая для того, чтобы принимать решения и делать выбор, который соответствует интересам американского народа. Мое единственное пожелание относительно американских выборов заключается в том, чтобы они как можно быстрее закончились, избранный президент США принял присягу и мы могли двигаться дальше в развитии стратегического партнерства между нашими странами, которое, я уверен, будет развиваться при любом президенте. Вопрос только в скорости развития", – заявил министр.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают нынешнего президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

По данным британской консалтинговой компании Opinium Research от 13 октября, за демократа Байдена готовы отдать голоса 57% избирателей, за республиканца Трампа – 40%.