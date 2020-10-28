Власти США готовятся к возможным беспорядкам после выборов – СМИ

На 3 ноября в США запланированы президентские выборы. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщает, что сотрудников погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции готовят к возможным беспорядкам.

Власти США готовятся к возможным беспорядкам из-за предстоящих выборов президента. Об этом 26 октября сообщал CNN, ссылаясь на источники.

По данным телеканала, к возможным обострениям ситуации готовят дополнительно офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции.

Исполняющий обязанности заместителя главы министерства внутренней безопасности Кен Куччинелли отметил, что в ведомстве есть подготовленные команды на случай обострения ситуации. При этом он отметил, что у министерства пока нет никаких конкретных данных, которые предполагали бы наличие угрозы насилия на улицах.

Анонимные собеседники CNN отметили, что в случае победы на выборах действующего президента и представителя Республиканской партии Дональда Трампа масштабные демонстрации ожидаются в крупных городах с демократическим большинством, особенно в Нью-Йорке и Вашингтоне. Если победа будет за представителем Демократической партии Джо Байденом, то масштабных протестов не ожидают, но тем не менее готовятся к ним.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. По данным британской консалтинговой компании Opinium Research от 13 октября, за Байдена готовы отдать голоса 57% избирателей, за Трампа – 40%.