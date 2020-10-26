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Трамп потроллил Байдена, который оговорился и назвал его Джорджем

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживающие демократов американские СМИ прикрывают ошибки его оппонента Джо Байдена.

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Трамп о Байдене: Не смог запомнить мое имя
Трамп о Байдене: Не смог запомнить мое имя
Фото: ЕРА

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время выступления на онлайн-мероприятии неправильно назвал имя президента страны Дональда Трампа. Отрывок выступления демократа опубликован на YouTube-канале GOP War Room.

"В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа... Джорджа... Мы окажемся в таком положении, где... если Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире", – отметил Байден. 

ВИДЕО
Видео: GOP War Room / YouTube

Трамп не оставил без внимания оговорку своего соперника на выборах. 

"Джо Байден назвал вчера меня Джорджем. Не смог запомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью", – написал президент в своем Twitter.

Он считает, что американские СМИ активно работают над тем, чтобы скрывать такие ошибки Байдена. 

Трамп периодически публично ставит под сомнение психическое здоровье Байдена. Так, в июле Трамп заявил, что его соперник должен пройти тест на когнитивные способности.

В сентябре американские СМИ со ссылкой на доклад разведки написали, что РФ пытается распространять тезис о деменции Байдена, который подхватил президент Трамп.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. По данным британской консалтинговой компании Opinium Research от 13 октября, за Байдена готовы отдать голоса 57% избирателей, за Трампа – 40%.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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