Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп, который снова баллотируется на этот пост от Республиканской партии, сказал, что проголосовал за "парня по имени Трамп" на президентских выборах.

Трамп голосовал лично, общаясь с журналистами, он снова раскритиковал голосование по почте Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп, который снова баллотируется на этот пост от Республиканской партии, 24 октября проголосовал на президентских выборах досрочно.

Он в защитной маске пришел на участок в библиотеке Вест-Палм во Флориде утром, а когда вышел, сказал журналистам, что проголосовал за "парня по имени Трамп", запись общения главы Белого дома с журналистами обнародовала газета The Washington Post.

"Это было очень безопасное голосование, гораздо более безопасное, чем когда вы отправляете бюллетень по почте", – заверил Трамп.

Радиостанция NPR отметила, что раньше Трамп голосовал и по почте, однако в последние месяцы критикует такой способ волеизъявления, "ложно утверждая, что это приводит к массовым фальсификациям". После голосования он поехал на предвыборные митинги.

Соратник Трампа – вице-президент США Майк Пенс тоже голосовал лично – 23 октября в Индианаполисе, отмечает NPR.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Результаты опроса радиостанции NPR в сотрудничестве с PBS NewsHour и Marist опубликованные 18 сентября, показали, что Трамп уступает девять процентных пунктов в рейтинге Байдену.