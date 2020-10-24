Facebook и Twitter заблокировали политолога Телиженко. Он помогал адвокату Трампа собирать компромат на Байдена

Бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко, который сотрудничал с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и помогал ему собирать компромат на экс-вице-президента США Джо Байдена, заблокировали в Facebook и Twitter. Однако позже в Twitter страницу украинца восстановили.

Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали страницы бывшего украинского дипломата и политолога Андрея Телиженко, который помогал адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию против экс-вице-президента Джо Байдена, сообщает "Европейская правда".

В частности, страница Facebook, на фотографии с которой неоднократно ссылались украинские СМИ (facebook.com/TelizhenkoAndr), недоступна.

Как отмечает "Европейская правда", Twitter-страница Телиженко (Andrii Telizhenko @AndriyUkraineTe) отображалась с надписью "такого профиля не существует", а встроенные в публикации твиты Телиженко – "этот твит опубликовал профиль, которого больше не существует". Однако по состоянию на утро 24 октября аккаунт Телиженко в Twitter восстановлен.

5 октября стало известно, что Госдепартамент США аннулировал визу Телиженко. Аннулирование визы произошло незадолго до того, как министерство финансов США наложило санкции на другого украинца, сотрудничавшего с Джулиани, – внефракционного народного депутата Андрея Деркача.

Телиженко сопровождал Джулиани во время его визита в Украину в 2019 году, в ходе которого адвокат Трампа встречался с украинским внефракционным нардепом Андреем Деркачом; и Телиженко и Деркач тесно общались с Джулиани.