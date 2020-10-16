Разведка предупреждала Трампа о российском влиянии на Джулиани – СМИ

Адвокат Руди Джулиани был целью операции влияния российской разведки, в которой его клиент, президент США Дональд Трамп был предполагаемым получателем дезинформации, пишет издание The Washington Post.

Окружение Трампа не знает, насколько серьезно он отнесся к информации разведки о Джулиани Фото: ЕРА

Американские спецслужбы в 2019 году предупреждали Белый дом, что личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани стал целью операции по оказанию российского влияния. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом.

Джулиани якобы взаимодействовал с людьми, связанными с российской разведкой, во время поездки в Украину в декабре 2019 года. Там он собирал информацию, которая, как он думал, разоблачит коррупционные действия бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Разведка США выражала обеспокоенность тем, что Джулиани использовали для передачи Трампу дезинформации из России.

Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен в частном порядке сообщил Трампу, что "любая информация, которую Джулиани привез из Украины, должна рассматриваться как зараженная Россией", пишет издание.

Сообщается, что О'Брайен вышел после встречи неуверенным, "достучался ли он до президента". Он рассказывал, что Трамп "пожал плечами" и сказал: "Это же Руди".

По данным издания, чиновники Белого дома хотели "защитить президента от того, чтобы он не сказал что-нибудь глупое", тем более в момент, когда ему самому грозил импичмент.

WP также отмечает, что ряд высокопоставленных официальных лиц администрации знали, что адвокат Трампа стал мишенью россиян – в том числе генеральный прокурор и директор ФБР.

Сын Байдена Хантер работал в совете директоров украинской компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Эта ситуация стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Ему поставили в вину давление на власти Украины.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Джулиани неоднократно заявлял, что у него есть доказательства причастности Байдена и других лиц из окружения экс-президента Барака Обамы к коррупции в Украине. Адвокат Трампа в декабре 2019 года прибыл в Украину, где провел ряд встреч. В частности, он беседовал с внефракционным нардепом Андреем Деркачем и народным депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским, а также встречался с бывшим генеральным прокурором Шокиным. Трамп не исключал, что Джулиани обнародует в Конгрессе доклад по материалам, полученным в ходе поездки в Украину.

10 февраля генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что его ведомство проведет проверку материалов, предоставленных Джулиани, но сделал оговорку, что к любым данным из Украины следует относиться очень осторожно.