Генпрокурора США вызовут в Конгресс для дачи показаний в связи с увольнением прокурора, который ведет расследование против Джулиани

Судебный комитет Палаты представителей США намерен вызвать генерального прокурора Уильяма Барра для дачи показаний в связи с увольнением федерального прокурора Джеффри Бермана, чья команда ведет расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

Как сообщает Reuters, пресс-секретарь комитета подтвердила, что вызов Барра планируется, но отметила, что дата пока не определена.

Председатель комитета, демократ Джеральд Надлер считает, что Барр заслуживает отставки, однако, по его мнению, она будет заблокирована республиканским большинством в Сенате.

Об увольнении Бермана Уильям Барр объявил в прошлую пятницу.

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