Белый дом на Хэллоуин откроют для "призраков, фей, супергероев и крошечных гоблинов"

25 октября с 15.30 до 19.30 ворота Белого дома будут открыты для рабочих, семей военнослужащих и школьников в сопровождении родителей в рамках ежегодного празднования Хэллоуина.

В Белом доме мероприятия, посвященные Хэллоуину, проводятся с 1958 года Фото: EPA

25 октября территория Белого дома откроется для "призраков, фей, супергероев, крошечных гоблинов" и других костюмированных персонажей, поскольку в администрации президента США Дональда Трампа начнется празднование Хэллоуина. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Ворота Белого дома будут открыты для рабочих, семей военнослужащих и школьников в сопровождении родителей с 15.30 до 19.30.

Вместе с тем, в связи с пандемией в рамках празднования Хэллоуина приняты следующие меры предосторожности:

количество гостей ограничено, а часы проведения мероприятий увеличены;

все гости (в возрасте от двух лет и старше) должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию;

весь персонал, работающий на мероприятии, должен носить маску, а любой персонал, раздающий конфеты, должен быть в перчатках;

будут приняты меры социального дистанцирования;

дезинфицирующее средство для рук будет доступно на протяжении всего маршрута мероприятия.

Дети и другие посетители не смогут взять с собой на празднование оружие, животных, велосипеды, холодильники и дроны, сигареты, планшеты и селфи-палки.

Фасад Белого дома к Хэллоуину украсят хризантемами и тыквами. В организации праздника участие примут различные американские ведомства. Например, NASA покажет собственные экспонаты, среди которых – и ракету – правда, надувную.

Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. В Белом доме мероприятия, посвященные этому празднику, проводятся с 1958 года.