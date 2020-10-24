Белый дом на Хэллоуин откроют для "призраков, фей, супергероев и крошечных гоблинов"

25 октября территория Белого дома откроется для "призраков, фей, супергероев, крошечных гоблинов" и других костюмированных персонажей, поскольку в администрации президента США Дональда Трампа начнется празднование Хэллоуина. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Ворота Белого дома будут открыты для рабочих, семей военнослужащих и школьников в сопровождении родителей с 15.30 до 19.30.
Вместе с тем, в связи с пандемией в рамках празднования Хэллоуина приняты следующие меры предосторожности:
Дети и другие посетители не смогут взять с собой на празднование оружие, животных, велосипеды, холодильники и дроны, сигареты, планшеты и селфи-палки.
Фасад Белого дома к Хэллоуину украсят хризантемами и тыквами. В организации праздника участие примут различные американские ведомства. Например, NASA покажет собственные экспонаты, среди которых – и ракету – правда, надувную.
Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. В Белом доме мероприятия, посвященные этому празднику, проводятся с 1958 года.