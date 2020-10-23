В Киеве прошел Специальный форум по безопасности, эксперты установили причину крушения Ан-26Ш. Главное за день

В Киеве прошел Специальный форум по безопасности

23 октября на Специальном Киевском форуме по безопасности выступили вице-премьер-министр – министр внутренних дел Арсен Аваков, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и другие.

Установили причину крушения Ан-26Ш

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию причин крушения Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области Олег Уруский заявил, что трагедия произошла из-за системных ошибок в организации полетов, ошибки пилотов и технической неисправности самолета.

До выяснения всех обстоятельств и причин катастрофы начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба отстранили от исполнения обязанностей.

В Украине обновили карантинное зонирование

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 23 октября утвердила новое распределение на зоны эпидемической опасности в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. В "красную" зону попали 10 областных центров.

Последний день агитации перед местными выборами

23 октября в Украине – последний день агитации перед местными выборами, которые состоятся 25 октября. Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 00.00 последней пятницы перед днем выборов.

Отец погибшего на Донбассе морпеха Журавля требует открыть дело против Зеленского

Сергей Журавель – отец сержанта 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля, который погиб на фронте после ранения в ожидании помощи, – считает, что президент Украины Владимир Зеленский превысил полномочия на посту верховного главнокомандующего. В его заявлении на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой говорится, что из-за приказа президента украинские военные не проводили спасательно-поисковые мероприятия и раненый сержант Журавель оставался в серой зоне без помощи. Он умер в период с 14-го по 16 июля от кровопотери.

Байден победил Трампа в последних перед выборами дебатах

В ночь на 23 октября в США прошли вторые и последние дебаты между кандидатами в президенты США – действующим главой государства Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Около 53% опрошенных CNN после предвыборных дебатов в США считают, что на них победил Байден.

Трамп признался, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху

Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном в вопросе урегулирования в Нагорном Карабахе, но не пояснил, говорил ли он с лидерами этих стран.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян попросил Путина о помощи в урегулировании военного конфликта.