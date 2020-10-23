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"Я различаю политическую риторику и факты". Аваков прокомментировал заявление Зеленского о наказании виновных в сдаче Крыма

Министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о наказании виновных в сдаче Крыма, заявил, что у Украины на то время "был предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги".

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Аваков: В мире огромное количество проблем, и дела до Украины никому нет, кроме нас самих
Аваков: В мире огромное количество проблем, и дела до Украины никому нет, кроме нас самих
Фото: МВС України / Facebook

В 2014 году украинцы сделали все возможное, защищая себя. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 23 октября во время Специального киевского форума по безопасности, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о наказании виновных в сдаче Крыма. Трансляция ведется на канале Open Ukraine в Facebook.

20 октября во время своего послания Верховной Раде Зеленский заявил, что лица, которые в 2014 году решили не препятствовать российской оккупации Крыма, должны нести за это ответственность.

"Я различаю политическую риторику и исключительно факты. Факты того времени говорили, что Украина имела предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого стоит оценивать то время. Полагаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации. И после серьезного разбора можно сделать выводы – что могли, что не могли. Полагаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", – заявил Аваков.

По его словам, предвыборная риторика обостряет проблемы.

"И когда мы между собой спорим об этих вещах, мы должны всякий раз думать и знать, что в мире все непросто. В мире огромное количество проблем, и дела до Украины никому нет, кроме нас самих. Поэтому когда мы друг с другом спорим и пытаемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать порой недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", – сказал министр.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Аваков в то время уже занимал пост министра внутренних дел Украины.

22 февраля 2016 года на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны была опубликована рассекреченная стенограмма заседания СНБО от 28 февраля 2014 года, на котором рассматривались вопросы территориальной целостности страны и угрозы аннексии Крыма. Заседание было созвано после того, как группа вооруженных лиц захватила здания парламента и правительства Крыма. Согласно опубликованному тексту, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко просила членов СНБО отклонить предложение о введении чрезвычайного положения, полагая, что украинская армия не сможет противостоять российским войскам. Тогдашний и.о. президента Александр Турчинов был единственным членом СНБО, который поддержал введение военного положения.

По утверждениям Турчинова, в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить России только две батальонно-тактические группы. Большинство украинских военнослужащих, сотрудников СБУ и МВД, которые во время аннексии находились на полуострове, по словам Турчинова, изменили присяге. "Для понимания ситуации: не предали свою страну из находившихся в Крыму 13 468 солдат и офицеров Вооруженных сил только 3990 (29,6%), из 10 936 работников МВД – только 88 человек (0,8%), из 1870 пограничников в Украину вернулось только 519 (27,7%), из 2240 работников СБУ – только 242 (10,8%), из 527 офицеров и прапорщиков Управления госохраны не предало Украину – только 20 человек (3,8%)", – сказал Турчинов в начале 2017 года.

Теги: Россия, Крым, Украина, Арсен Аваков, аннексия, Владимир Зеленский
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