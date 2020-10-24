Тихановская: Беларусь борется за независимость так же, как Украина – за территориальную целостность

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила Украину за поддержку мирных протестов против фальсификации выборов.

Тихановская: Мы боремся за свободу, достоинство, за право на то, чтобы нас уважали Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

Граждан Беларуси вдохновляет на мирные протесты украинская Революция достоинства. Об этом 23 октября в видеообращении на Специальном Киевском форуме по безопасности сказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она отметила, что украинская революция побудила белорусов бороться за национальную свободу, права и будущее.

"За что мы боремся? За свободу, за достоинство, за право на то, чтобы нас уважали. Но также – за независимость наших народов. Так же, как вы боретесь за территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, мы боремся за Беларусь как за независимую нацию", – сказала оппозиционерка.

Тихановская поблагодарила Украину за поддержку мирных протестов против фальсификации выборов.

ВИДЕО

Видео: Open Ukraine / YouTube

По всей Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.