Грузия уже готова войти в НАТО, а Украине надо подождать – американский генерал в отставке Ходжес

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес полагает, что Украине еще рано вступать в НАТО, поскольку страна должна "пройти определенный путь".

Ходжес: Я верю, что в конце концов Украина станет членом НАТО Фото: ЕРА

Грузия готова уже сейчас присоединиться к НАТО, а Украине еще предстоит сделать некоторые шаги для этого. Об этом 23 октября заявил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес на Специальном Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я верю, что в конце концов Украина станет членом НАТО. Я верю, что Грузия должна стать уже сейчас членом НАТО. Но в случае с Украиной надо еще подождать, пройти еще определенный путь. Украина должна продолжать идти, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО", – сказал он.

В этой связи Ходжес считает, что страны НАТО не должны признавать аннексии Россией украинских территорий (Крыма и части Донбасса).

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".