Украина хочет, чтобы вопрос ее членства вошел в стратегическую концепцию НАТО – вице-премьер Стефанишина

Процесс формирования стратегии НАТО на ближайшие 10 лет без Украины невозможен – к такому выводу пришли в ходе двусторонних переговоров между Украиной и НАТО, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Киев хочет, чтобы в стратегическую концепцию НАТО – 2030 вошел вопрос членства Украины в Альянсе; эта концепция будет определять будущее НАТО на следующие 10 лет, рассказала вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде", обнародованном 21 октября.

"В этом году истекает десятилетний срок предыдущей стратегии НАТО, соответственно, начался процесс формирования новой. Он так и называется "НАТО-2030". То есть видение развития НАТО на ближайшие 10 лет. В тех или иных форматах этот вопрос обсуждался в течение последнего года. Уже во время моего визита в штаб-квартиру [Альянса] в июле естественным образом на двусторонних встречах мы пришли к заключению, что этот процесс невозможен без привлечения Украины и, очевидно, Грузии", – сказала она.

Стефанишина отметила, что в начале сентября Украину и Грузию официально включили в эти консультации на уровне правительств.

"Конституция определяет, что целью евроатлантической интеграции Украины является обретение полноправного членства в НАТО. Есть декларация Бухарестского саммита, которая предусматривает, что Украина станет страной Альянса. Есть Стратегия национальной безопасности... Поэтому очевидно, что в рамках reflection process мы хотим, чтобы вопрос членства Украины в НАТО определенным образом был отражен", – сказала вице-премьер.

Минимальная амбиция – получить подтверждение "политики открытых дверей", максимальная – конкретное понимание получения Украиной Плана действий относительно членства или минимального перечня ключевых вещей, которые нужны Украине, чтобы такое политическое решение приняли, добавила Стефанишина.

"Точно должен быть отображен вопрос высокого уровня совместимости сил Альянса и сил стран, которые еще не являются его членами – Украина и Грузия в первую очередь; признания ключевой роли Украины в обеспечении безопасности в Черном море. Украина должна быть страной, которая будет вносить свой вклад в безопасность на Черном море в рамках единой политики Альянса. Безопасность на Черном море без Украины невозможна", – подчеркнула она.

Вице-премьер ожидает, что публично документ будет обсуждаться в ходе саммита НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

Украинский парламент 7 февраля 2019 года принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 8 октября призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО.