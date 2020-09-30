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Украина на 20–30% увеличила выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС – Стефанишина

Прогресса в выполнении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом удалось достичь благодаря работе правительства и взаимодействию с Верховной Радой, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Стефанишина отметила, что украинский бизнес ожидает расширения доступа на рынки ЕС благодаря заключению "промышленного" безвиза
Стефанишина отметила, что украинский бизнес ожидает расширения доступа на рынки ЕС благодаря заключению "промышленного" безвиза
Фото: kmu.gov.ua

Еженедельно правительство Украины принимает акты, предусмотренные планом мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом 30 сентября во время заседания правительства заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет пресс-служба Кабмина.

"Это, а также имплементация законодательства, принятого Верховной Радой, позволило существенно повысить динамику выполнения Соглашения об ассоциации и подтянуть выполнение задач даже за 2014–2019 годы. В среднем мы на 20–30% увеличили выполнение Соглашения об ассоциации за разные годы", – сказала Стефанишина.

По ее словам, Украина может "мощно продемонстрировать прогресс" в выполнении Соглашения об ассоциации.

Стефанишина отметила, что украинский бизнес ожидает расширения доступа на рынки ЕС благодаря заключению "промышленного" безвиза и отмене технических барьеров в торговле. Такой запрос поступил от более чем 50 ассоциаций и от более чем 2 тыс. предприятий, с которыми правительство проводило консультации.

"На саммите Украина – ЕС и на Совете ассоциации мы будем инициировать соответствующие решения по обновлению Соглашения об ассоциации и доступу на рынки ЕС", – сказала вице-премьер.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Европейская комиссия изменит торговые соглашения со странами Панъевропейского региона, которые позволят увеличить объемы торговли с Украиной, об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии 24 августа.

Теги: Украина, бизнес, правительство, ассоциация с ЕС, торговля, Евросоюз, Ольга Стефанишина
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