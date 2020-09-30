Прогресса в выполнении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом удалось достичь благодаря работе правительства и взаимодействию с Верховной Радой, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Еженедельно правительство Украины принимает акты, предусмотренные планом мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом 30 сентября во время заседания правительства заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет пресс-служба Кабмина.

"Это, а также имплементация законодательства, принятого Верховной Радой, позволило существенно повысить динамику выполнения Соглашения об ассоциации и подтянуть выполнение задач даже за 2014–2019 годы. В среднем мы на 20–30% увеличили выполнение Соглашения об ассоциации за разные годы", – сказала Стефанишина.

По ее словам, Украина может "мощно продемонстрировать прогресс" в выполнении Соглашения об ассоциации.

Стефанишина отметила, что украинский бизнес ожидает расширения доступа на рынки ЕС благодаря заключению "промышленного" безвиза и отмене технических барьеров в торговле. Такой запрос поступил от более чем 50 ассоциаций и от более чем 2 тыс. предприятий, с которыми правительство проводило консультации.

"На саммите Украина – ЕС и на Совете ассоциации мы будем инициировать соответствующие решения по обновлению Соглашения об ассоциации и доступу на рынки ЕС", – сказала вице-премьер.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Европейская комиссия изменит торговые соглашения со странами Панъевропейского региона, которые позволят увеличить объемы торговли с Украиной, об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии 24 августа.