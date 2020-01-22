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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".


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Сейчас таможенный союз с ЕС – это просто красивый лозунг, за которым стоят серьезные угрозы нашим национальным выгодам и интересам

О таможенном союзе с ЕС.

Уважаемые соотечественники, которые тегают меня и обвиняют в "зраде", пожалуйста, не читайте только заголовки – читайте текст новостей. Потому что заголовок "Европравды" – "Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС – Кулеба" – подхватили, а текст самой новости, объясняющий, что это, по сути, хорошо для Украины, не читали.

По пунктам:

1. Таможенный союз – неотъемлемая составляющая членства в ЕС, к которому мы движемся постоянно, и не отвлекаясь на "зрады" и пессимизм. Но к членству мы должны прийти сильными и эффективными.

2. Членство в ЕС – наша стратегическая цель. А таможенный союз сейчас, именно на этом этапе – это даже не тактика, а просто красивый лозунг, за которым стоят серьезные угрозы нашим национальным выгодам и интересам. Поэтому мы от этой идеи и отказываемся.

3. Еще когда в 2017 году Украина озвучила идею таможенного союза с ЕС, эксперты раскритиковали ее, потому что такой таможенный союз означал бы больше обязанностей и меньше прав для Украины, больше уступок, меньше выгоды от соглашений о торговле с другими странами. Безальтернативно. Эксперты были правы и новое правительство с ними согласилось.

4. На этом этапе нам выгодно максимальное углубление сотрудничества между Украиной и ЕС в таможенной сфере. Для этого есть все предпосылки и возможности. И мы их используем. Это выгодно, прежде всего, украинцам, ведь от этого выиграет украинский бизнес и экономически усилится Украинское государство.

5. Государство в мире должно руководствоваться своими ценностями и выгодой. Наша ценность: Украина – государство-член ЕС. Наша выгода: создание возможностей на пути к членству, которые делают нас сильнее для защиты наших ценностей и развития.

Все у нас будет. Просто всему свое время.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, бизнес, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, торговля, Евросоюз
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