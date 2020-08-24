Европейский союз планирует увеличить объемы торговли с Украиной

Европейская комиссия одобрила решение об увеличении объемов торговли между Европейским союзом и рядом стран, в числе которых и Украина.

Торговые соглашения станут более гибкими и более выгодными для бизнеса, заявили в ЕС Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия изменит торговые соглашения со странами Панъевропейского региона, которые позволят увеличить объемы торговли. Об этом сообщает "Интерфакс – Украина".

"Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю Евросоюза с соседними странами в Панъевропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление. Предложения преследуют целью модернизацию преференциальных торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила €677 млрд", – сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Даниэль Фэрри.

По его словам, соглашения станут более гибкими и более выгодными для бизнеса.

По информации представителя Еврокомисии, изменения коснутся соглашений с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией, Фарерскими островами, Турцией, Египтом, Израилем, Иорданией, Ливаном, Палестиной, Грузией, Украиной, Молдовой, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Северной Македонией, Черногорией, Сербией и Косово.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года.