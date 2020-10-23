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Байден победил Трампа в последних перед выборами дебатах – опрос CNN

В ночь на 23 октября в США прошли вторые и последние дебаты между кандидатами в президенты США – действующим главой государства Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Около 53% опрошенных CNN после предвыборных дебатов в США считают, что на них победил Байден.

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Вчерашние дебаты были последними перед выборами
Вчерашние дебаты были последними перед выборами
Фото: ЕРА

Согласно опросу американского телеканала CNN, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден стал победителем дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом, которые состоялись вечером 22 октября.

За Байдена проголосовали 53% респондентов, за Трампа – 39% избирателей.

73% опрошенных сочли, что Трамп заслужил критику со стороны своего оппонента, 50% считают, что у Трампа есть основания для ответных выпадов в адрес демократа.

55% опрошенных американцев высказали опасения из-за политики Трампа, курсом Байдена недоволен 41% респондентов.

Наблюдатели за дебатами решили, что Трамп все же лучше Байдена осведомлен в вопросах экономики (56% против 44%). Во внешней политике 50% респодентов стали на сторону демократа, 48% выступили на стороне действующего президента. Байден имел широкое преимущество над Трампом в вопросах борьбы с коронавирусом (57% против 41%), изменения климата (67% против 29%) и расового неравенства.

Дискуссия Трампа и Байдена в Нэшвилле стала последним раундом предвыборных теледебатов кандидатов в президенты перед выборами.

Опрос CNN был проведен после дебатов в телефонном режиме с 585 зарегистрированными избирателями.

Всего кандидаты в президенты должны были провести три раунда дебатов, но вторую встречу 15 октября в Майами отменили: Трамп заразился коронавирусом, из-за чего мероприятие решили провести в онлайн-формате, однако глава Белого дома отказался тратить время на виртуальные дебаты.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Из-за эпидемии коронавируса в ряде штатов голосование сделали досрочным по почте. Трамп неоднократно обвинял эту систему в фальсификациях и призывал отказаться от почтового голосования.

Теги: США, выборы, Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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