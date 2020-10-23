"Не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина", или Сколько раз Трамп и Байден вспомнили Украину во время финальных дебатов

3 ноября, в день выборов, станет ясно, останется ли действующий президент США Дональд Трамп на второй срок Фото: ЕРА

Что произошло, или Неожиданно вежливый Трамп

Поздно вечером 22 октября, за 12 дней до выборов, кандидаты в президенты США – действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джо Байден – провели финальные дебаты.

Полуторачасовой спор проходил на юге США, в столице штата Теннесси Нэшвилл, и разительно отличался от первого раунда дебатов. На этот раз Трамп и Байден не перебивали и не обзывали друг друга "клоуном", "марионеткой Путина" и "лжецом". Наоборот, оппоненты являли собой образец вежливости и такта. Даже Трамп, в первых дебатах перебивавший и споривший не только с конкурентом, но и с ведущим, на этот раз робко интересовался у модератора: "Думаю, я должен на это ответить, разрешите?".

"Трамп и Байден схлестнулись в воинственных, но менее язвительных президентских дебатах", – отмечает USA Today.

Дональд Трамп и Джо Байден во время финальных дебатов. Фото: ЕРА

Одна из причин внезапного высокого стиля дискуссии – новые правила, введенные после первого раунда дебатов. На этот раз модератор имел право отключать микрофон у любого кандидата, перебившего собеседника или позволившего себе оскорбления. За полтора часа эфира модератор дискуссии – 44-летняя корреспондент NBC News Кристен Уэлкер – ни разу не воспользовалась этой возможностью. Не было повода.

Вторая причина резкой смены стиля дискуссии – критика обоих кандидатов после первых дебатов. "В хаотической 90-минутной перебранке между двумя основными кандидатами было выражено резкое презрение друг к другу, неслыханное для современной американской политики", – говорилось после первой встречи Трампа и Байдена в статье The New York Times. "Сегодняшний победитель? Кнопка "отключить звук" на вашем пульте управления", – охарактеризовала тогда первую встречу Трампа и Байдена политический аналитик CNN Сара Исгур.

О чем спорили, или "Подумайте об Украине, жестче Трампа никто не относился к России"

Финальные дебаты были разбиты на шесть тематических блоков по 15 минут каждый. Темы дискуссий – борьба с COVID-19, нацбезопасность, экономика, иммиграция, расовые проблемы, климатические изменения.

Одним из самых интересных и эмоциональных стал блок о национальной безопасности, в котором неоднократно упоминалась и Украина. Модератор напомнила, что недавно американские спецслужбы подтвердили, что Россия и Иран вмешиваются в текущие выборы США, и попросила кандидатов озвучить их план действий в связи с угрозой иностранного влияния.

Байден заявил, что как президент спросит с любой страны – прежде всего с России, Китая и Ирана, – которая вмешивается в американские выборы, и заставит заплатить высокую цену за незаконные действия. После чего демократ мгновенно перешел в атаку, обвинив соперника в подыгрывании президенту РФ.

"Насколько я знаю, президент ничего не сказал Путину о вмешательстве в американские выборы. Не знаю, почему. […] Я не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина, когда тот платит деньги за убийство американских солдат в Афганистане, а сам Трамп делает все для дестабилизации НАТО. Я не знаю, почему он это делает", – сказал Байден.

Фото: ЕРА

В ответ Трамп обвинил представителя демократов в том, что тот якобы получил $3,5 млн от супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

"Он был в дружеских отношениях с бывшим мэром, деньги пришли от жены бывшего мэра, $3,5 миллионов. Вы должны объяснить, за что. Я никаких денег от России никогда не получал", – парировал Трамп, после чего, сославшись на руководителя разведки, сообщил, что якобы Москва хочет, чтобы он проиграл, поскольку жестче всех относится к России.

"Помните, как страны НАТО внесли дополнительно в нашу оборону $130 миллиардов? Это все пойдет против России! Подумайте об Украине, о других странах – жестче Дональда Трампа никто не относился к России", – подчеркнул действующий президент США, добавив: "Когда он [Байден] продавал Украине подушки и одеяла, я продавал ей противотанковое оружие".

"Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на первые дебаты Трампа и Байдена. Главное

После взаимных обвинений в коррупции кандидаты упрекнули друг друга в получении незаконных доходов в Украине.

"Нет, не было там ничего неэтичного", – заявил Байден на реплику, что его сын Хантер получал сомнительные доходы, числясь в совете директоров энергетической компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии Украины Николаем Злочевским. После бывший вице-президент обвинил Трампа в незаконных действиях по отношению к официальному Киеву.

"Кто попал в неприятности из-за Украины? Этот человек (показывает на Трампа), потому что он пытался дать взятку украинскому правительству, с тем чтобы оно сказало что-то негативное про меня. Но они [украинские власти] не хотели это делать и не сделали, потому что этого никогда не было", – сказал Байден.

Трамп настоял на своем, заявив: "Burisma, компания не с самой лучшей репутацией в мире, начала платить ему [сыну Байдена] $183 тысячи в месяц, а потом дала ему $3 миллиона".

О чем еще спорили, или "Я расист в наименьшей степени"

Самым длительным по обсуждению – почти 20 минут – стал блок, посвященный эпидемии коронавируса. Байден вновь, как и на первых дебатах, раскритиковал Трампа за запоздалую реакцию на вирус и возложил на него ответственность за гибель свыше 200 тысяч американцев, заболевших и умерших из-за COVID-19.

Трамп, переболевший недавно COVID-19, обвинения отверг и в очередной раз выступил категорически против введения локдауна, повторив, что "лечение не должно быть страшнее болезни" и нельзя закрывать страну, достаточно соблюдать масочный режим. Глава государства также пообещал, что до конца года будет разработана вакцина от коронавируса.

Фото: ЕРА

В блоке, посвященном иммиграции, подняли вопрос о более чем 500 детях нелегальных иммигрантов, из-за политики Белого дома оставшихся на территории США без родителей.

Трамп заявил, что этих детей завезли в Северную Америку "хищники, преступники, картели, которые пользуются детьми, чтобы проникнуть на территорию США".

"У нас укреплена граница, построена стена длиной в 400 миль, люди должны приезжать легально", – отметил президент. В ответ Байден заявил, что Трамп специально разлучил этих 500 детей с родителями на границе, "чтобы это стало отрицательным стимулом для следующих желающих попасть в США".

На обвинения в расизме Трамп заявил: "Я расист в наименьшей степени, здесь, в этом помещении, больше таких людей нет", а также добавил, что со времен Авраама Линкольна "никто не сделал для чернокожих американцев больше", что он сам.

Все время дискуссии Трамп постоянно спрашивал своего соперника, почему за восемь лет работы вице-президентом он не воплотил в жизнь все то, что сейчас обещает избирателям. Байден на колкости оппонента не реагировал и настаивал, что не разделяет американцев на своих и не своих избирателей.

"Я баллотируюсь гордо как демократ, но я собираюсь стать американским президентом, я не вижу красных штатов и синих штатов. То, что я вижу, – это Соединенные Штаты Америки", – резюмировал Байден.

Из истории вопроса

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Из-за эпидемии коронавируса в ряде штатов голосование сделали досрочным по почте. Трамп неоднократно обвинял эту систему в фальсификациях и призывал отказаться от почтового голосования.

Всего кандидаты в президенты должны были провести три раунда дебатов, но вторую встречу 15 октября в Майами отменили: Трамп заразился коронавирусом, из-за чего мероприятие решили провести в онлайн-формате, однако глава Белого дома отказался тратить время на виртуальные дебаты.

По данным Gallup, сейчас 49% американцев считают, что Байден обладает нужными для президента качествами, 44% так думают про Трампа. При этом 49% согласны по основным вопросам с мнением Трампа, а Байдена в этом поддерживают 46% американских избирателей.

ВИДЕО