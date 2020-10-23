На дебатах Трамп обвинил Байдена в получении денег от РФ. Байден сказал, что никогда не получал средств от иностранных правительств

По утверждениям президента США Дональда Трампа, бывший вице-президент США Джо Байден якобы получил от РФ $3,5 млн и должен это объяснить.

Трамп и Байден являются основными соперниками на выборах в США Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов обвинил своего соперника, бывшего вице-президента США Джо Байдена в получении денег от России, сообщает NBC.

По утверждениям Трампа, Байден якобы получил от РФ $3,5 млн и должен это объяснить.

Байден ответил, что никогда в жизни не брал денег от иностранных правительств.

"Но друга Трампа Руди Джулиани используют как российскую пешку. Его кормят российской ложной информацией. И что после этого? Ничего. И потом вы узнаете, что все, что происходит здесь, – это то, что Россия делает все, чтобы убедиться, чтобы меня не выбрали следующим президентом. Потому что они знают, что я их знаю, и они знают меня", – цитирует его "Голос Америки".

Как отмечает NBC, Трамп, вероятно, имел в виду утверждения, что иностранные средства переправлялись Байдену и членам его семьи через бизнес-операции сына Байдена Хантера.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.