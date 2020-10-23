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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Порошенко: Кремлю обязательно нужна война. Там, где Россия, – жди беды

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Россия не умеет жить в мире со своими соседями.

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Порошенко: Агрессия России не только против Украины, а против всего цивилизованного мира
Порошенко: Агрессия России – не только против Украины, а против всего цивилизованного мира
Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 23 октября на Специальном Киевском форуме по безопасности заявил, что российским властям обязательно нужно участие их страны в войне, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Агрессия России – не только против Украины, а против всего цивилизованного мира. Именно так ее нужно воспринимать. Ни одна пандемия не ослабляет российские захватнические аппетиты. Кремль не умеет жить в мире со своими соседями. Кремлю обязательно нужна война. Там, где Россия, – жди беды", – сказал Порошенко.

Он считает, что нынешняя украинская власть не гарантирует неотвратимости европейского курса развития страны.

"Европейская идентичность Украины уже ни у кого не вызывает сомнений. В первую очередь, у народа Украины. Европейский и евроатлантический курс – образ Украины как неотъемлемой части демократического мира. Мы начали это движение. К сожалению, не обеспечена его необратимость. И сейчас пытаются все перестроить. Чего только стоит инициатива о сокращении численности украинской армии и ее финансирования. Я очень надеюсь, что те "слуги", которые последний день были на Донбассе, услышали, что об этом думают бойцы на фронте. Они так и не поняли, что мир с неоимперской Россией невозможен", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, действующая власть несет вред украинской государственности и независимости.

"Крайне важен иммунитет украинской идентичности. И упаси боже, в процессе возведения храма нашей независимости идти на поклон к российскому шовинизму. Ведь опять потеряем себя, государственность и независимость. Обидно и больно, что именно это мы сегодня и наблюдаем. К сожалению, "зеленая" власть непрофессиональным, популистским, шарлатанским лечением ослабляет украинский иммунитет", – резюмировал Порошенко.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Порошенко был избран главой государства 25 мая 2014 года в первом туре внеочередных президентских выборов, которые были назначены после бегства из страны предыдущего президента Виктора Януковича. Порошенко поддержали 54,7% избирателей. Его ближайшего соперника  – лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко – 12,81%. На выборах президента Украины 2019 года Порошенко потерпел поражение. Во втором туре его поддержали 24,45% избирателей, 73,22% – отдали свои голоса за актера Владимира Зеленского.

Теги: Россия, Петр Порошенко, Крым, Украина, война, Кремль, оккупация, аннексия, боевики, война на Донбассе
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