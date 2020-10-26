Байден назвал главную угрозу для США

Поведение президента США Дональда Трампа, который "обнимает каждого диктатора", заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США, считает бывший вице-президент США Джо Байден.

Бывший вице-президент США и кандидат от Демократической партии на пост главы Белого дома США Джо Байден заявил, что главной внешней угрозой для его страны является Россия, а Китай – всего лишь конкурент. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу CBS News 25 октября.

Байден указал на президента США и его главного конкурента в президентской гонке республиканца Дональда Трампа, который "обнимает каждого диктатора".

"Он показывает на него пальцем и говорит – это мой друг", – сказал Байден.

Самая большая угроза для США сейчас с точки зрения разрушения безопасности и угрозы союзникам – это Россия, подчеркнул демократ.

"Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент – это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой", – заявил Байден.

Другие угрозы для США исходят от Северной Кореи, у которой, по словам Байдена, количество ядерных ракет больше, чем было раньше. Ситуация в Персидском заливе вызывает не меньше тревоги, поскольку Иран близок к тому, чтобы получить ядерное оружие, заявил кандидат от демократов.

Поведение Трампа в связи с внешними угрозами заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США, потому что они "не могут рассчитывать на нас", резюмировал он.

Байден 17 июля заявил, что Китай и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, запланированные на 3 ноября. По его словам, такие данные предоставила разведка США.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

12 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы. В 2019-м его продлили еще на год. Действие указа должно было завершиться 12 сентября 2020 года. Второй раз Трамп продлил действие этого указа 10 сентября.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф 22 октября говорил, что Россия и Иран получили данные американских избирателей и пытаются влиять на общественное мнение накануне президентских выборов в США.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Результаты опроса радиостанции NPR в сотрудничестве с PBS NewsHour и Marist, опубликованные 18 сентября, показали, что Трамп уступает девять процентных пунктов в рейтинге Байдену.