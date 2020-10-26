"Она его не любит". Жена Трампа на публике выдернула руку из руки мужа

Первая леди США Меланья Трамп не пожелала идти за руку с мужем, президентом США Дональдом Трампом.

Супруги Трамп живут в браке 15 лет Фото: ЕРА

22 октября после финальных дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом (занимающим сейчас пост главы страны) и Джо Байденом супруга Трампа, Меланья, уходя со сцены, отдернула свою руку. Видео разместили на YouTube-канале издания The Sun.

Трамп, после того как супруга вырвала свою руку из его руки, слегка подтолкнул жену, идя за ней.

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Видео: The Sun / YouTube

Пользователи YouTube прокомментировали видео.

"Она его не любит", – отметил checklistbeach.

"Она бросит Трампа, если он проиграет", – заявила Yolanda Gonzales.

Первая леди в январе 2018 года отказалась сопровождать Трампа в его поездке на форум в Давос после информации о его изменах.

В феврале 2018 года Меланья Трамп не стала фотографироваться со своим супругом у трапа самолета в аэропорту Палм-Бич во Флориде.

В августе 2020-го Меланья, спускаясь по трапу самолета, отказалась подавать супругу руку. Видео на своем YouTube-канале публиковало издание The Sun.

ВИДЕО

Видео: The Sun / YouTube

22 января 2020 года супруги Трамп отметили 15-ю годовщину свадьбы.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.