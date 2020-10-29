Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты Джо Байден досрочно проголосовал на выборах в здании государственной администрации Карвел в своем родном городе Уилмингтон, штат Делавэр.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и его жена Джилл Байден досрочно проголосовали на выборах. Об этом 28 октября пишет NPR.

Бывший вице-президент США проголосовал в здании государственной администрации Карвел в своем родном городе Уилмингтон, штат Делавэр.

После голосования Байден рассказал журналистам о своих планах в области здравоохранения, сказав, что он думает, что сможет работать с республиканцами. Байден, в частности, сообщил, что хочет улучшить закон о доступном медицинском обслуживании.

Действующий президент США Дональд Трамп проголосовал досрочно еще 24 октября.