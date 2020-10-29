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Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты Джо Байден досрочно проголосовал на выборах в здании государственной администрации Карвел в своем родном городе Уилмингтон, штат Делавэр.

Байден голосовал в рамках досрочного голосования, которое продлится до 30 октября
Байден голосовал в рамках досрочного голосования, которое продлится до 30 октября
Фото: EPA

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и его жена Джилл Байден досрочно проголосовали на выборах. Об этом 28 октября пишет NPR.

Бывший вице-президент США проголосовал в здании государственной администрации Карвел в своем родном городе Уилмингтон, штат Делавэр.

После голосования Байден рассказал журналистам о своих планах в области здравоохранения, сказав, что он думает, что сможет работать с республиканцами. Байден, в частности, сообщил, что хочет улучшить закон о доступном медицинском обслуживании.

Действующий президент США Дональд Трамп проголосовал досрочно еще 24 октября.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится до 30 октября. Основной день выборов назначен на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и Байдена. По данным британской консалтинговой компании Opinium Research от 13 октября, за Байдена готовы отдать голоса 57% избирателей, за Трампа – 40%.

Теги: США, Джо Байден, выборы президента США 2020
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