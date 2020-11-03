Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
В полночь 3 ноября в США открылись первые избирательные участки, на которых американские граждане проголосуют за одного из двух основных кандидатов в президенты – действующего главу государства республиканца Дональда Трампа или бывшего вице-президента демократа Джо Байдена. "ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.
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